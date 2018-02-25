Otelde izleyecek – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Otelde izleyecek

    Otelde izleyecek
    BAŞKAN , bugünkü derbi mücadelesini de 'da izleyecek. Hiçbir deplasman karşılaşmasına gitmeyen Yıldırım, bazı maçlara da totem amacıyla statta izlemiyor. Bugünü de Konya'da geçirecek olan başkan mücadeleyi kaldığı takip edecek.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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