Yeni gözde Sergio Barış

Yeni hedefin Almanya'da Paderborn takımında forma giyen Sergio Barış Gucciardo olduğu iddia edildi. 19 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Bundesliga Gençler Ligi'nde bu sezon 11 gol attı. Sol kanatta görev yapan, 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Barış için scout ekibinin raporu belirleyici olacak.