Yeni gözde Sergio Barış
Fenerbahçe'de alt yapıya takviye harekatı sürüyor
Yeni hedefin Almanya'da Paderborn takımında forma giyen Sergio Barış Gucciardo olduğu iddia edildi. 19 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Bundesliga Gençler Ligi'nde bu sezon 11 gol attı. Sol kanatta görev yapan, 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Barış için scout ekibinin raporu belirleyici olacak.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:35
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 7
Yorum
Bence 5-2 Bitse Imkansiz degil Söglerdim ama Bayern Münich Nasil 6-0 yeneceksin ?
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti
Toplam 3
Yorum
allah interneti icat edenden razı olsun
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