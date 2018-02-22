Yeni gözde Sergio Barış – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Yeni gözde

    Yeni gözde Sergio Barış

    Fenerbahçe'de alt yapıya takviye harekatı sürüyor

    Yeni hedefin 'da Paderborn takımında forma giyen Gucciardo olduğu iddia edildi. 19 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Bundesliga Gençler Ligi'nde bu sezon 11 gol attı. Sol kanatta görev yapan, 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Barış için scout ekibinin raporu belirleyici olacak.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:35
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