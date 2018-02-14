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HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yüreği de sağlammış

    Yüreği de sağlammış
    Giuliano, iş ahlakı ve profesyonelliği ile 'nin en örnek isimlerinden biri. Milli Takımı'nda oynaması da boşuna değil. Ayakları zaten çok iyi biliyoruz ama yüreği de, cesareti de sağlammış. Sadece para için değil, takım için de oynuyor. Bu maçta yeniden sakatlansa belki de sezonu kapatacak, belki de 'nı kaçıracak ama o bu tehlikeyi umursamadı ve çıktı oynadı; deli gibi koşup formasının hakkını verdi. Takımda böyle iki-üç tane oyuncun olsun daha ne istersin... Bravo Giuliano!

    Mini yorum / Emre Bol
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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