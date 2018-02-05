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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kulübünün acı günü

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Kulübünün acı günü

    Kulübü asbaşkanlarından vefat etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın 'nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

    Açıklamada, Mehmet Tahir Sarıoğlu'na Allah'tan rahmet, Sarıoğlu ailesi, sevenleri ve camiasına başsağlığı dilendi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:03
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