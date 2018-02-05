Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından Mehmet Tahir Sarıoğlu vefat etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu'nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
Açıklamada, Mehmet Tahir Sarıoğlu'na Allah'tan rahmet, Sarıoğlu ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilendi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:03
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Beşiktaş ve F.Bahçe maçlarının hakemleriyle ilgili bomba iddia
Toplam 5
Yorum
KADIKÖY BOGASI ALPERİ TRABZONDA DOĞRADILAR O 2 TRABZONLUYU AT BAKAYIM ÖNCE BİDE GÖREYİM MAÇIN GİDİŞATINI ONDAN SONRA FERNADOYUDA ATMAMIŞMIŞ
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 51
Yorum
UZMAN DR İYİDE OYNASAN KÖTÜDE OYNASAN ARTIK FARKETMİYOR BARİZ HAKEM HATALARI HEP SÜMEN ALTI EDİLİYOR. ADAMI AT BAKAYIM MAÇIN GİDİŞATI NASIL OLACAK
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Fatih Terim, ideal kadrosunu arıyor
Toplam 19
Yorum
Mert hava yapma tudorun kadrosu onnumara idi sende onunla devam et başarılı olursun bakben geldim oyun düzeldi demek için oynama kadroyla sorunbu
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