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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    'ten Aydınlar açıklaması

    <a href="/index/vefa-kucuk?id=f13dfd9e-48da-4aef-8e85-80d994570fe8" class="" rel="tag">Vefa Küçük</a>'ten Aydınlar açıklaması

    Başkanı , hakkında açıklamalarda bulundu.

    Sarı-lacivertli kulüpte ağabeylik görevinin de bulunduğunu söyleyen , 'ın yanına 'ne bağış almak için gidildiğini dile getirdi.

    'ın 1994-1998 yılları arasında yönetiminde görev aldığını hatırlatan , ''2011 yılında başkanıyken, 7-8. gününde şike kumpasıyla karşılaşmış bir arkadaştır. Medeni bir şekilde şimdiki başkan Azizi Yıldırım ile sandıkta karşılaşmış ve 2600'e yakın oy almış bir arkadaşımızdır'' dedi.

    VEFA KÜÇÜK: "AĞABEYLİK YAPIYORUM"
    Mehmet Aydınlar'ın o dönemde medeni cesaret gösterdiğini ve başkan adayı olduğunu ifade eden Vefa Küçük şöyle konuştu: ''Ben, sizlerin oyları ile görevi sürdürmekteyim. Görevim Nisan ayında sona erecek. Kulüpte ağabeylik yapıyor, uzlaşı sağlıyorum. Ben Fenerbahçe sevgisiyle kendi bildiğim doğruları yaptım. Bu arada Mehmet Ali Aydınlar'a ben 'ne bağış almak için gittim. ile gidecektik ama kendisinin bir yakını vefat ettiği için ben yalnız gittim. Niyetimiz bağış almakla berabere geçmişten gelen dostlukla güncel konular hakkında da konuştuk. Bazı kesimlerin hala kendisini hak etmediği şekilde suçladığını, bedel ödemesi gerekirse buna hazır olduğunu dile getirdi. Ben de durumu 'a ilettim. 'dan ne duyduysam Aydınlar'a, Aydınlar'dan ne duyduysam Yıldırım'a söyledim. Ben ağabey ve duayen konumunda olduğum için bu yanlış anlamanın kalkması gerektiğini belirttim."

    Başkan Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar'ın yaşanan bu olayların ardından el sıkıştıklarını söyleyen Küçük, "Üniversitemize yapacağı bağışın büyük bir bölümünü nakit olarak ödeyecek. Ayrıca yeni kampüsteki sağlık bilimleri fakültesini yaptırıp kulübümüze hediye edeceğini söyledi. Bunları kendimi methetmek için söylemedim. Kulüpteki rolümü sizlerin bilmesini istediğim için söyledim'' şeklinde konuştu.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:09
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