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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'nun yerine !

    <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a>'nun yerine <a href="/index/valbuena?id=6379c608-4c7e-4ee8-81fc-c46e970f5423" class="" rel="tag">Valbuena</a>!

    'in 19'uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de sakatlar bir hayli fazla.

    Sarı-lacivertli ekipte 6 sakat bulunurken 2 isim de ağrıları sebebiyle tedavi ediliyor.

    Sezon başında sakatlanan ve sol ön çapraz bağı kopan Uygar Mert Zeybek ile sol arka üst adelede kopma ile bazı bölgelerdeki yırtıkları olduğu için 3 ay takımdan uzak kalan Yiğithan Güveli'nin haricinde ligin18'inci haftasında oynanan maçında sol omzu çıkan , sağ arka üst adalesinde 2'nci derece yırtık bulunan Şener Özbayraklı, sağ arka alt adeledesinde 2'nci derce yırtık bulunan Luis Neto, 21'inci haftada oynanacak maçına kadar takımı yalnız bırakacak. Sağ ayak baş parmağında kemik ödemi bulunan Janssen'in bu haftaki maçında forma bulması mümkün olmazken, dünkü idmana sol diz ağrısı olduğu için tedbir amaçlı çıkmayan dinlendirilip tedavi edildi. Dünkü idmanda yorgunluğa bağlı ağrıları yüzünden çıkmayan ise bugünkü idmanda takımla çalışmalara devam edecek.

    SAVUNMAYA UYARI
    Sezon başından bu yana bireysel hatalardan yakınan teknik direktör , maçı öncesi defans oyuncularını uyararak, "Artık bireysel hata istemiyorum. Basit hata yapmazsak kolay kolay gol yemeyiz" ifadesini kullandı.

    VALBUENA GÖREVE...
    'de sakat olan 'nun yerine 10 numara pozisyonunda görev yapacak. yedek bıraktığı Fransız oyuncuya bu kez özel görevler verecek. Kocaman, 'tan da tamamen maça konsantre olmasını istedi ve yetenekli oyuncudan ikinci yarıda faydalanacağını belirterek kendisini hazır tutmasını söyledi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:14
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