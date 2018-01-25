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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Mikel sürprizi!

    Mikel sürprizi!

    'de Teda kulübüyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Obi Mikel’in menajeriyle görüşüldü. Nijeryalı ön libero ile anlaşılır ve kontenjan sorunu da çözülürse bu gerçekleşecek.

    ile birlikte ara transferde hamle yapmayan iki kulüpten biri olan 'de sürpriz bir gelişme yaşandı... Kontenjan sıkıntısı nedeniyle adeta eli kolu bağlanan Sarı-Lacivertliler, 'i gündemine aldı. Yaklaşık 1 yıl önce 'den ayrılarak kulübü Teda'ya olan Nijeryalı orta alan oyuncusunun menajeriyle masaya oturuldu. Mikel'in TJ Teda ile sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi.

    JOSEF VE TOPAL'A BİR ŞEY OLURSA...
    da 'ın kadro dışı kalması sonrası orta alanda oyuncu sıkıntısı yaşanması nedeniyle Mikel'in transferine sıcak bakıyor. Kocaman'ın " veya 'a birşey olursa sıkıntı yaşarız" dediği öğrenildi. Eğer 30 yaşındaki futbolcunun maaşı konusunda anlaşma sağlanır ve kontenjan sorunu çözülürse transfer gerçekleşecek.

    11 YIL CHELSEA FORMASINI GİYDİ
    2006 yılında Norveç'in FK Lyn takımından Chelsea'ye transfer olan John Obi Mikel kariyerinin büyük bir bölümünü 'de geçirdi. Çin'deki akıma ayak uyduran ve Uzak Doğu'nun yolunu tutan yıldız futbolcu, 6 ve 8 numara oynayabiliyor. Mikel, TJ Teda formasıyla Çin'de 13 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

    TAKVİM

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:39
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