Mikel sürprizi!
Fenerbahçe'de TJ Teda kulübüyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Obi Mikel’in menajeriyle görüşüldü. Nijeryalı ön libero ile anlaşılır ve kontenjan sorunu da çözülürse bu transfer gerçekleşecek.
Galatasaray ile birlikte ara transferde hamle yapmayan iki kulüpten biri olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı... Kontenjan sıkıntısı nedeniyle adeta eli kolu bağlanan Sarı-Lacivertliler, John Obi Mikel'i gündemine aldı. Yaklaşık 1 yıl önce Chelsea'den ayrılarak Çin kulübü TJ Teda'ya transfer olan Nijeryalı orta alan oyuncusunun menajeriyle masaya oturuldu. Mikel'in TJ Teda ile sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi.
JOSEF VE TOPAL'A BİR ŞEY OLURSA...
Aykut Kocaman da Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması sonrası orta alanda oyuncu sıkıntısı yaşanması nedeniyle Mikel'in transferine sıcak bakıyor. Kocaman'ın "Josef veya Topal'a birşey olursa sıkıntı yaşarız" dediği öğrenildi. Eğer 30 yaşındaki futbolcunun maaşı konusunda anlaşma sağlanır ve kontenjan sorunu çözülürse transfer gerçekleşecek.
11 YIL CHELSEA FORMASINI GİYDİ
2006 yılında Norveç'in FK Lyn takımından Chelsea'ye transfer olan John Obi Mikel kariyerinin büyük bir bölümünü Premier Lig'de geçirdi. Çin'deki akıma ayak uyduran ve Uzak Doğu'nun yolunu tutan yıldız futbolcu, 6 ve 8 numara oynayabiliyor. Mikel, TJ Teda formasıyla Çin'de 13 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
TAKVİM
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:39
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Ekmeğimizi yiyen bizi satamaz
Toplam 3
Yorum
serr kendi takımının içinden a.albayrak açıkladı sen neyi yalanlıyorsun
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Fotomaç dev maçın nabzını tutuyor
Toplam 1
Yorum
Taner39 Trabzonun gücü taraftarı çok doğru bir söz.Bu maçı ya Fenerbahçe kazanır.Yada Trabzonun büyük gücü taraftar sahaya iner.Maç yarıda kalır.
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Başkandan büyük neşter
Toplam 6
Yorum
rte ne yaarsan yap son çırpınışların.gs başkanı dursun özbek gibi düşeceksin.mayıs ayında sayın ali koç kesin başkan olacaktır.
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