Aziz Yıldırım da gidiyor!

Süper Lig'in 19. haftası önemli bir maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

AZİZ YILDIRIM DA GİDİYOR

Bu önemli maç için Aziz Yıldırım da Trabzon'a gitme kararı aldığı iddia edildi. Yıldırım 3 Temmuz sürecinden sonra Trabzon'a gitmiyordu.