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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    da gidiyor!

    Aziz Yıldırım da gidiyor!

    , - maçı için 'a gidiyor!

    Süper Lig'in 19. haftası önemli bir maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya gelecek.

    AZİZ YILDIRIM DA GİDİYOR
    Bu önemli maç için da 'a gitme kararı aldığı iddia edildi. Yıldırım 3 Temmuz sürecinden sonra Trabzon'a gitmiyordu.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:40
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