Aziz Yıldırım da gidiyor!
Aziz Yıldırım, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için Trabzon'a gidiyor!
Süper Lig'in 19. haftası önemli bir maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
AZİZ YILDIRIM DA GİDİYOR
Bu önemli maç için Aziz Yıldırım da Trabzon'a gitme kararı aldığı iddia edildi. Yıldırım 3 Temmuz sürecinden sonra Trabzon'a gitmiyordu.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:40
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
orhan tff yine iş başında skandalları izleyin maç zamanı
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
KaradenizSamsun Yazıklar olsun ilk macta fb-bjk macında bjk katleden hakemi maca verdiler 40 bin seyirciyi germek için hata yaparsa FEDERASYON HESABINI ÖDER
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
Serdar fenerbahçenin kadrolu hakemi...
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