Fenerbahçe - Göztepe | CANLI

Fenerbahçe, Göztepe maçı ile Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk yarıda İzmir'de karşılaşan iki ekip, maçtan 2-2 ayrılmıştı. Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar. Fenerbahçe, ilk yarının sonlarına doğru yakaladığı başarılı performansını sürdürmek ve şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Göztepe ise bu sezon yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir ilk yarı performansı çizdi. Bunu ikinci yarıda da devam ettirerek Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Fenerbahçe, Göztepe ile Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. hafta müsabakasında karşılaşıyor. 20 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başladı. Bein Sports 1'den naklen yayınlanan Fenerbahçe - Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İsmail Şencan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.



FENERBAHÇE'DE ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlığı bulunan 3 futbolcunun kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı'nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Sakatlıkları düzelen Josef de Souza, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar teknik direktör Kocaman'dan şans bekleyecek. Sakatlığı düzelen Mehmet Ekici'nin ise riske edilmeyecek.

: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao.

Göztepe'nin 11'i: Beto, Tanju, Kosanovic, Kadu, Leo, Selçuk, Castro, Gouffran, Halil, Tayfur, Jahovic.



