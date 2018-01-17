CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

    Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe 'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor maçında forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı.

    Diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oynayıp pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

    Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN