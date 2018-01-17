Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor maçında forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı.

Diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oynayıp pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.