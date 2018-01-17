Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor maçında forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı.
Diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oynayıp pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:42
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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