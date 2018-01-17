Terim ve Güneş'ten Ozan'a: "Kapılarımız sana açık..."
Aspor'da açıklamalarda bulunan Emre Bol, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı Fatih Terim ve Şenol Güneş'in aradığını ve kendisine "Bonservis sorununu çöz, bizim sana kapılarımız açık" dendiğini iddia etti.
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