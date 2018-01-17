Aspor'da açıklamalarda bulunan Emre Bol, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı Fatih Terim ve Şenol Güneş'in aradığını ve kendisine "Bonservis sorununu çöz, bizim sana kapılarımız açık" dendiğini iddia etti.