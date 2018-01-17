CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de sakatlık şoku!

    F.Bahçe'de sakatlık şoku!

    'de dün oynanan İstanbulspor maçında sakatlanan 'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi.

    'nin kiralanması konusunda 'la anlaşmaya vardığı 'den kötü haber geldi.

    EN AZ 3 AY YOK
    'nin dün akşam İstanbulspor'la oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan alınan genç defans oyuncusu 'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Futbolcunun sahalardan uzak kalacağı tahmini süre henüz net değil ama en az 3 ay ile 6 arasında olacağı ifade ediliyor.

    Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Yiğithan Güveli'nin, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR'ı çekildi. yapılan tetkiklerde genç oyuncunun sol bacak hamstrıng kasında bulunan 3 kolundan birinin koptuğu ayrıca bu bölgede bir de kısmi yırtılma olduğu tespit edildi. Yiğithan'ın tedavisine başlandı" ifadeleri yer aldı.

    BU SABAH HOLLANDA'YA UÇACAKTI
    Sarı-lacivertliler, 'a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sakatlık haberiyle sarsılırken, genç oyuncu bu talihsiz sakatlık yaşanmasaydı bu sabah 'ya uçacaktı.

    son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan genç savunmacı, teknik direktör 'ın kararı ile tecrübe kazanması için 'nın Sparta Rotterdam takımına kiralık olarak verilecekti. İki kulüp yeni gelişmeyi aralarında görüşüyor.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de sakatlık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN