'Bana yeni oyuncu verecekler'
Fenerbahçe stoperi Yiğithan Güveli'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında sakatlanmasının ardından, anlaşmaya vardığı Sparta Rotterdam’ın teknik direktörü Dick Advocaat’tan açıklama geldi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Fox Sports'a yaptığı açıklamada transferde kesinleşmiş bir durumun olmadığını söyleyerek "İlk 11'de oynadığını ve 20 dakika sonra sakatlandığını duydum. Bu bana biraz garip geldi" dedi.
Advocaat açıklamasının sonunda esprili bir dille sarı lacivertlileri eleştirerek "Şimdi Fenerbahçe'nin bana yeni başka bir oyuncu vermesi gerekecek. Yarın onları arayacağım" ifadelerini kullandı.
Yiğithan Güveli, İstanbulspor maçının başında sakatlanmış ve 16. dakikada oyundan çıkmıştı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:53
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Kartal’da yeni hedef Chicharito
Toplam 3
Yorum
dnz bizim birinci santrforumuz var zaten. alacaksanız 2 milyonu geçmeyecek afrikalı genç bir yetenek bulun yedek kulübesinde pişirin.
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 2
Yorum
aslan Geç kalınmış birşey UEFA ve SÜPER kupa sahibi galatasarayın dünya pazarında bambaşka yeri olmalı Şampiyonlar liği en başarılı 20 tkm biri
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 2
Yorum
tokatlı sadece istemekle olmuyor, belli ki antalya da kamp değil tatil yapılmış, o ne ruhsuzluktu öyle. belliki çok sıkacaz dişlerimizi yine
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