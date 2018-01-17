'Bana yeni oyuncu verecekler'

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Fox Sports'a yaptığı açıklamada transferde kesinleşmiş bir durumun olmadığını söyleyerek "İlk 11'de oynadığını ve 20 dakika sonra sakatlandığını duydum. Bu bana biraz garip geldi" dedi.



Advocaat açıklamasının sonunda esprili bir dille sarı lacivertlileri eleştirerek "Şimdi Fenerbahçe'nin bana yeni başka bir oyuncu vermesi gerekecek. Yarın onları arayacağım" ifadelerini kullandı.



Yiğithan Güveli, İstanbulspor maçının başında sakatlanmış ve 16. dakikada oyundan çıkmıştı.