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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'Bana yeni oyuncu verecekler'

    'Bana yeni oyuncu verecekler'

    stoperi 'nin 'ndaki İstanbulspor maçında sakatlanmasının ardından, anlaşmaya vardığı Sparta Rotterdam’ın teknik direktörü ’tan açıklama geldi.

    Geçtiğimiz sezon 'yi çalıştıran , Fox Sports'a yaptığı açıklamada transferde kesinleşmiş bir durumun olmadığını söyleyerek "İlk 11'de oynadığını ve 20 dakika sonra sakatlandığını duydum. Bu bana biraz garip geldi" dedi.

    Advocaat açıklamasının sonunda esprili bir dille sarı lacivertlileri eleştirerek "Şimdi Fenerbahçe'nin bana yeni başka bir oyuncu vermesi gerekecek. Yarın onları arayacağım" ifadelerini kullandı.

    , İstanbulspor maçının başında sakatlanmış ve 16. dakikada oyundan çıkmıştı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:53
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