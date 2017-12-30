 Hakan bizim için önemli – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Hakan bizim için önemli

    Hakan bizim için önemli

    Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu hakkında konuştu.

    Gattuso, "Hakan, Inter maçında çok iyi oynadı. Bazı şüphelerim vardı ama bizim için hâlâ çok önemli bir oyuncu. Antrenmanlarda da iyi çalışıyor. Şut gücü harika bir seviyede. Eğer kondisyonunu artırırsa Milan'ın anahtar oyuncularından biri olacak" sözlerini kullandı. , transfer dedikoduları sorulunca, "Ben bir Milanlıyım" demişti.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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