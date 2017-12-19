Soldado: No panik!..

Soldado, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İspanyol forvet, "Topal'ın golüyle maçı daha rahat bir hale getirdik. Taraftarımızın bizi itme çabası var ama biraz daha rahat olabilirler, çok gerginlerdi. Bu sahaya da yansıyor. Birlik olursak F.Bahçe'yi en yüksek noktaya taşıyacağız" dedi.