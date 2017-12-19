Soldado: No panik!..
Soldado, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İspanyol forvet, "Topal'ın golüyle maçı daha rahat bir hale getirdik. Taraftarımızın bizi itme çabası var ama biraz daha rahat olabilirler, çok gerginlerdi. Bu sahaya da yansıyor. Birlik olursak F.Bahçe'yi en yüksek noktaya taşıyacağız" dedi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Soldado: No panik!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.