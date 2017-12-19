 12 maç sonra ilk – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    12 maç sonra ilk

    12 maç sonra ilk
    Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra Kadıköy'de kalesini gole kapadı. Taraftarı önünde geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'u 1-0 yendiği maçın ardından 12 karşılaşmada ağları havalanan sarı- lacivertliler, Kardemir Karabükspor'a dün akşam geçit vermedi.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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