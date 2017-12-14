Eto'o Fener yolunda

Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından yönetim krizi yaşayan ve ağır borç yükü altında bulunan Antalyaspor'da yıldız futbolcuların durumu belirsizliğini korurken, ilk olarak Samuel Eto'o takımdan ayrılmaya karar verdi. 36 yaşındaki golcü, sezon sonunda Mallorca'ya gitmeyi hedeflese de, Fenerbahçe'den aracılar vasıtasıyla gelen işaretler durumu değiştirdi. Buna göre eğer planlar gerçekleşirse, Eto'o ara transferde öncelikle 6 aylığına kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelecek, sezon sonunda ise taraflar tekrar masaya oturacak.

Kamerunlu golcünün ağır mali yükünden kurtulmak isteyen Antalyaspor'un da bu transfere onay vereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Güney ekibinin başkan adayı Sancar Biçikçi de seçilmesi halinde, krizden kurtulmak için başta Samir Nasri ve Menez olmak üzere yıldızları satacağını açıkladı. Biçikçi, Eto'o'nun kalmasından yana olduğunu belirtse de takımdaki huzuru kaçan yıldız futbolcunun ayrılmakta kararlı olduğu ifade edildi. Samuel Eto'o'ya Fenerbahçe ve Mallorca'nın dışında ABD ve Çin'den de teklifler var.