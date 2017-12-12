 Karakter koydunuz – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Karakter koydunuz

    Karakter koydunuz

    Sarı-lacivertli hoca, “Bugün evimize huzur içinde gidebiliyor ve rahatça uyuyorsak bu sizin sayenizde. Hepiniz çok karakterli oyuncularsınız, bundan bir an bile şüphem olmadı” dedi

    Fenerbahçe, kupada Adana Demir'le oynayacağı maçın hazırlıklarına iki gün iznin ardından dün start verdi.

    Aykut Kocaman, çalışma öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Bu aslında bir teşekkür konuşmasıydı... Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Bursaspor'u yenerek bir anda şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna geldiklerini savunurken, "Bu sizlerin sayesinde oldu" dedi. Kocaman, "Fenerbahçe için artık zor günler geride kalmıştır. Birlik-beraberliğimiz meyvelerini veriyor. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz artık. Bu yükselişte en büyük pay sizlerin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün evimize huzur içinde gidebiliyor ve rahatça uyuyorsak bu sizin sayenizde. Hepiniz karakterli oyuncularsınız, bundan bir an bile şüphem olmadı" diye konuştu.

    Futbolcularına yeni hedef olarak devrede kalan iki maçı gösteren Kocaman, "Bu periyotu da firesiz geçmek zorundayız" hatırlatması yaptı. Fenerbahçe, pazartesi Kadıköy'de Karabük'le oynadıktan sonra ilk yarının sonu maçında Konya deplasmanına çıkacak.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:22
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