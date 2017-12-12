Karakter koydunuz
Sarı-lacivertli hoca, “Bugün evimize huzur içinde gidebiliyor ve rahatça uyuyorsak bu sizin sayenizde. Hepiniz çok karakterli oyuncularsınız, bundan bir an bile şüphem olmadı” dedi
Aykut Kocaman, çalışma öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Bu aslında bir teşekkür konuşmasıydı... Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Bursaspor'u yenerek bir anda şampiyonluğun en güçlü adayı konumuna geldiklerini savunurken, "Bu sizlerin sayesinde oldu" dedi. Kocaman, "Fenerbahçe için artık zor günler geride kalmıştır. Birlik-beraberliğimiz meyvelerini veriyor. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz artık. Bu yükselişte en büyük pay sizlerin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün evimize huzur içinde gidebiliyor ve rahatça uyuyorsak bu sizin sayenizde. Hepiniz karakterli oyuncularsınız, bundan bir an bile şüphem olmadı" diye konuştu.
Futbolcularına yeni hedef olarak devrede kalan iki maçı gösteren Kocaman, "Bu periyotu da firesiz geçmek zorundayız" hatırlatması yaptı. Fenerbahçe, pazartesi Kadıköy'de Karabük'le oynadıktan sonra ilk yarının sonu maçında Konya deplasmanına çıkacak.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:22
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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