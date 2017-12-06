 Yılbaşı hediyesi: Niasse – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Yılbaşı hediyesi: Niasse

    Yılbaşı hediyesi: Niasse

    Devre arasında Van Persie ve Fernandao’nun gönderilmesini isteyen Aykut Kocaman, yeni golcü olarak Everton’lı Oumar Niasse’yi işaret etti. Yönetim hemen kolları sıvadı

    Ligde son üç maçını kazanarak şampiyonluk umutlarını artıran F.Bahçe ara transferde kadroya önemli takviyeler yapacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda öncelikle Robin van Persie ve Fernandao devre arasında elden çıkartılacak. Yerlerine alınacak golcü için ise Everton'da forma giyen Oumar Niasse ismi ön plana çıktı. Aykut Kocaman'ın ilk tercihi olan 27 yaşındaki Senegalli golcü için yönetim önümüzdeki günlerde Everton'un kapısını çalarak teklif sunacak.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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