Luke Shaw bombası! Teklif götürüldü

22 yaşındaki yıldız, Sarı-Lacivertliler'den gelen ilk teklifi kabul etmemişti. ManU Teknik Direktörü Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan ve kadroda kendisine yer bulumayan Luke Shaw, F.Bahçe'nin bu kez teklifini düşünmeye başladı. 2014 yılında 27 milyon pounda Southampton'dan transfer edilen İngiliz savunma oyuncusu, bu sezon sadece yedek takımda 375 dakika görev aldı. Vasatı aşamadı.