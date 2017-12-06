Luke Shaw bombası! Teklif götürüldü
Ara transfer döneminde savunmanın soluna transfer yapmayı planlayan F.Bahçe’nin Manchester United’lı Luke Shaw’a yeni bir teklif götürdüğü bildirildi.
22 yaşındaki yıldız, Sarı-Lacivertliler'den gelen ilk teklifi kabul etmemişti. ManU Teknik Direktörü Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan ve kadroda kendisine yer bulumayan Luke Shaw, F.Bahçe'nin bu kez teklifini düşünmeye başladı. 2014 yılında 27 milyon pounda Southampton'dan transfer edilen İngiliz savunma oyuncusu, bu sezon sadece yedek takımda 375 dakika görev aldı. Vasatı aşamadı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:24
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