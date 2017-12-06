 ‘Kapris mi yapayım!’ – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    ‘Kapris mi yapayım!’

    ‘Kapris mi yapayım!’

    Valbuena, yedekliğe üzülmektense galibiyetlere sevinmeyi tercih ettiğini söyledi

    AYKUT Kocaman'ın yedeğe çekip hamle oyuncusu olarak kullanmaya başladığı Mathieu Valbuena, "Bunun için kapris yapacak değilim. Ben belli bir olgunluğa gelmiş, bu oyunda her duyguyu tatmış tecrübeli bir futbolcuyum. Önemli olan takımdır, bir süre kenarda oturmam gerekiyorsa otururum. Bu kadar net" dedi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girip golünü atan Fransız yıldız, "Bazen değişiklik yapmak iyidir. Böyle bir dönemdeyiz ve iyi gidiyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor" açıklamasını yaptı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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