Janssen için flaş iddia

Hollanda basını, 23 yaşındaki golcü için Napoli’nin devrede olduğunu ileri sürdü

FENERBAHÇE 'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen için ülkesi Hollanda'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre golcü arayışına gören İtalyan ekibi Napoli'nin 23 yaşındaki forveti radarına aldığı ve sezon sonunda transfer edeceği öne sürüldü. Bonservisinin bulunduğu Tottenham'ın da bu transfere onay vereceğinin altı çizildi.



Dizinde ağrı var

F.BAHÇE, Bursa maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün başladı. Dizinde ağrısı bulunan ve taktik ağırlıklı antrenmanın ilk bölümünde takımda yer alan Janssen'e, Soldado ve Fernandao ile birlikte özel program uygulandı. Janssen'in maça kadar hazır olacağı belirtildi. Mehmet Ekici'nin de tedavisine devam edildi