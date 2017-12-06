 Janssen için flaş iddia – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Janssen için flaş iddia

    Janssen için flaş iddia

    Hollanda basını, 23 yaşındaki golcü için Napoli’nin devrede olduğunu ileri sürdü

    FENERBAHÇE 'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen için ülkesi Hollanda'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre golcü arayışına gören İtalyan ekibi Napoli'nin 23 yaşındaki forveti radarına aldığı ve sezon sonunda transfer edeceği öne sürüldü. Bonservisinin bulunduğu Tottenham'ın da bu transfere onay vereceğinin altı çizildi.

    Dizinde ağrı var
    F.BAHÇE, Bursa maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün başladı. Dizinde ağrısı bulunan ve taktik ağırlıklı antrenmanın ilk bölümünde takımda yer alan Janssen'e, Soldado ve Fernandao ile birlikte özel program uygulandı. Janssen'in maça kadar hazır olacağı belirtildi. Mehmet Ekici'nin de tedavisine devam edildi
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Janssen için flaş iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN