Janssen için flaş iddia
Hollanda basını, 23 yaşındaki golcü için Napoli’nin devrede olduğunu ileri sürdü
Dizinde ağrı var
F.BAHÇE, Bursa maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün başladı. Dizinde ağrısı bulunan ve taktik ağırlıklı antrenmanın ilk bölümünde takımda yer alan Janssen'e, Soldado ve Fernandao ile birlikte özel program uygulandı. Janssen'in maça kadar hazır olacağı belirtildi. Mehmet Ekici'nin de tedavisine devam edildi
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
-
Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
-
Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
-
Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
Janssen için flaş iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.