Eljif Elmas'a yeni sözleşme

F.Bahçe, Temmuz ayında transfer edip 3 yıllık imza attırdığı Eljif Elmas'la bugün bir kez daha masaya oturacak.

Sezon başında Makedonya'nın Rabotnicki takımından transfer edilen ve o dönem 17 yaşında olan Elmas'la, FIFA kuralları gereği daha uzun soluklu imza atılamamıştı. Eylül'den itibaren 18 olan futbolcu, bugün 5 yıllık yeni mukaveleye imzasını atacak.



EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ

Makedonya Futbol Federasyonu 2016-17 sezonunun en iyi genç oyuncusu olarak Eljif Elmas'ı seçtiğini açıkladı. Genç yıldız ocak itibariyle F.Bahçe forması giyecek.