 Eljif Elmas'a yeni sözleşme – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Eljif Elmas'a yeni sözleşme

    Eljif Elmas'a yeni sözleşme

    F.Bahçe, Temmuz ayında transfer edip 3 yıllık imza attırdığı Eljif Elmas'la bugün bir kez daha masaya oturacak.

    Sezon başında Makedonya'nın Rabotnicki takımından transfer edilen ve o dönem 17 yaşında olan Elmas'la, FIFA kuralları gereği daha uzun soluklu imza atılamamıştı. Eylül'den itibaren 18 olan futbolcu, bugün 5 yıllık yeni mukaveleye imzasını atacak.

    EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ
    Makedonya Futbol Federasyonu 2016-17 sezonunun en iyi genç oyuncusu olarak Eljif Elmas'ı seçtiğini açıkladı. Genç yıldız ocak itibariyle F.Bahçe forması giyecek.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:23
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