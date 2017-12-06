Eljif Elmas'a yeni sözleşme
F.Bahçe, Temmuz ayında transfer edip 3 yıllık imza attırdığı Eljif Elmas'la bugün bir kez daha masaya oturacak.
EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ
Makedonya Futbol Federasyonu 2016-17 sezonunun en iyi genç oyuncusu olarak Eljif Elmas'ı seçtiğini açıkladı. Genç yıldız ocak itibariyle F.Bahçe forması giyecek.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:23
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İşte son 16'da Beşiktaş'ı bekleyen rakipler
Toplam 3
Yorum
fenerli kim çıkarsa çıksın her türlü desteğim ve inancım var. helal olsun bu kadar başarıya devamı da gelecektir. buna inanıyorum.
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Tudor'a tam destek
Toplam 6
Yorum
YALANCI BASKAN SEN DUNYANIN EN YALANCI BASKANISIN. TERIM TEKLIFI REDDETTI BASKANDA BU DUYULURSA SECIMLERI ETKILER DIYE GORUSMEDIK DIYOR
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Ne gol ne asist!
Toplam 3
Yorum
hagi10 tudor efendi ndiayeyi öne atması lazım adamı 6 numara gibi kullanıyo. adam 8 ve 10 numara oynar
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