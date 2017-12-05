Diego Lugano futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski futbolcusu Diego Lugano, 37 yaşında jübilesini yaptı. Futbolculuk kariyerinde agresif oyun tarzıyla dikkat çeken Lugano veda sırasında duygusal anlar yaşadı. Sao Paulo'nun evinde Bahia'yı konuk ettiği ve 1-1 beraber kaldığı maçın ardından Uruguaylı stoper, taraftarlar ve takım arkadaşlarının sevgi gösterileri sırasında formasını astı. Fenerbahçe ile 2006-2011 yılları arasında 188 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 28 gol atıp 5 de asist yapan Lugano, sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanmıştı.