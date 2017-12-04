 Kocaman’dan forvetsiz 11 – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Kocaman’dan forvetsiz 11

    Kocaman’dan forvetsiz 11
    Kasımpaşa karşısında net bir galibiyet alan Fenerbahçe, mücadeleye santrforsuz başladı. Janssen'in cezası, Soldado ve Fernandao'nun sakatlığı nedeniyle yer almadığı sarı-lacivertliler, orta saha ağırlıklı bir kadroyla maça çıktı. Teknik direktör Aykut Kocaman, uzun süren sakatlık döneminin ardından antrenmanlara başlayan Persie ile Ahmethan'ı yedek soyundururken, hücumda Alper Potuk ve Giuliano gol aradı. Nabil Dirar ve Aatif da kanatlardan hücuma destek verdi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:06
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