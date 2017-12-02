Gel ve bağır!

ROMAN Neustadter, zorlu Kasımpaşa maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu, maça gelip ortalığı inletmelerin istedi. FB TV'ye konuşan Alman asıllı Rus futbolcu, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımızın bizi desteklemesini, stada gelip bizim için bağırmalarını istiyoruz. Stadyum ful olduğunda bizim için büyüleyici bir atmosfer oluyor. Biz de elimizden geleni yapıp bu maçı kazanacağız" dedi. Peş peşe 3 maçlarını da kazanıp özgüven kazandıklarını sözlerine ekleyen Neustadter, "Uyum sürecini atlattık. Takım her geçen gün daha iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.



Hocamız bana çok güveniyor

BİR defans oyuncusunun ilk görevinin takımın gol yememesini sağlamak olduğunu belirten Neustadter, "Savunma oyuncusu güven vermelidir. Takımı arkadan organize eden futbolcular gerekiyor modern futbolda. Hocanın bana güveni ise beni mutlu ediyor" diye konuştu.