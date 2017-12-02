Gel ve bağır!
Hocamız bana çok güveniyor
BİR defans oyuncusunun ilk görevinin takımın gol yememesini sağlamak olduğunu belirten Neustadter, "Savunma oyuncusu güven vermelidir. Takımı arkadan organize eden futbolcular gerekiyor modern futbolda. Hocanın bana güveni ise beni mutlu ediyor" diye konuştu.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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