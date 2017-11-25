 Vardar, Fener’den sonra sıfırı tüketti – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Vardar, Fener’den sonra sıfırı tüketti

    Vardar, Fener’den sonra sıfırı tüketti
    UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Fenerbahçe'yi her iki maçta da yenip eleyen ve büyük ses getiren Vardar, gruplarda ise bekleneni veremedi. Makedon ekibi, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak gruplarda puan alamayan tek takım oldu. Vardar, 5 maçta rakip ağlara 2 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vardar, Fener’den sonra sıfırı tüketti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.