Vardar, Fener’den sonra sıfırı tüketti

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Fenerbahçe'yi her iki maçta da yenip eleyen ve büyük ses getiren Vardar, gruplarda ise bekleneni veremedi. Makedon ekibi, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak gruplarda puan alamayan tek takım oldu. Vardar, 5 maçta rakip ağlara 2 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.