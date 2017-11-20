Son yılların en ilginç golü! Soldado...
Roberto Soldado bir açıldı, pir açıldı... Oyuna girdikten 1 dakika sonra takımını öne geçiren golü atan Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Robeto Soldado, Sivasspor karşısında hat-trick yaptı
60. dakikada oyuna giren Soldado, 61'de ağları havalandırırken, bu golden önce ceza sahasında yaşanan karambol futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.
JANSSEN DİREKTE TOP SEKTİRDİ!
Janssen'in üst üste 2 kafa vuruşunda direkten dönen toplar Soldado'ya asist oldu... Giuliano'nun kullandığı kornerde Janssen kafayı vurdu. Direkten dönen topa Hollandalı golcü bir kez daha kafayı vurdu. Yine üst direğe çarpan topu önünde bulan Roberto Soldado, röveşata vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.
Bu gol Soldado'nun Fenerbahçe'deki ilk golü olarak tarihe geçti.
SOLDADO HAT TRİCK YAPTI!
77. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü atan Soldado, 81. dakikada Giuliano'nun harika asistinde fileleri 3. kez havalandırdı ve geceyi hat-tric yaparak tamamladı.
4 YIL SONRA HAT TRİCK
Soldado, 4 yıl sonra bir maçta 3 gol atarak "hat trick" yaptı.
İngiliz temsilcisi Tottenham forması giyerken, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık 2013'te Rus temsilcisi Anzhi'yle oynanan maçta 3 gol atan Soldado, takımının 4-1'lik galibiyetinde başrol oynamıştı.
Soldado, lig maçlarında ise 5 yılı aşkın bir süre sonra "hat trick" sevinci yaşadı. İspanyol santrfor ülkesinde Valencia formasıyla 18 Mart 2012'de 3-0 kazandıkları Athletic Bilbao maçında 3 gol birden atmıştı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:52
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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