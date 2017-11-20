 Son yılların en ilginç golü! Soldado... – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Son yılların en ilginç golü! ...

    Son yılların en ilginç golü! Soldado...

    Roberto bir açıldı, pir açıldı... Oyuna girdikten 1 dakika sonra takımını öne geçiren golü atan Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Robeto Soldado, Sivasspor karşısında hat-trick yaptı

    Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında son yılların en enteresan gollerinden birini attı.

    60. dakikada oyuna giren , 61'de ağları havalandırırken, bu golden önce ceza sahasında yaşanan karambol futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

    JANSSEN DİREKTE TOP SEKTİRDİ!
    Janssen'in üst üste 2 kafa vuruşunda direkten dönen toplar Soldado'ya asist oldu... Giuliano'nun kullandığı kornerde Janssen kafayı vurdu. Direkten dönen topa Hollandalı golcü bir kez daha kafayı vurdu. Yine üst direğe çarpan topu önünde bulan Roberto Soldado, röveşata vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

    Bu gol Soldado'nun Fenerbahçe'deki ilk golü olarak tarihe geçti.

    SOLDADO HAT TRİCK YAPTI!
    77. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü atan Soldado, 81. dakikada Giuliano'nun harika asistinde fileleri 3. kez havalandırdı ve geceyi hat-tric yaparak tamamladı.

    4 YIL SONRA HAT TRİCK
    Soldado, 4 yıl sonra bir maçta 3 gol atarak "hat trick" yaptı.

    İngiliz temsilcisi Tottenham forması giyerken, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık 2013'te Rus temsilcisi Anzhi'yle oynanan maçta 3 gol atan Soldado, takımının 4-1'lik galibiyetinde başrol oynamıştı.

    Soldado, lig maçlarında ise 5 yılı aşkın bir süre sonra "hat trick" sevinci yaşadı. İspanyol santrfor ülkesinde Valencia formasıyla 18 Mart 2012'de 3-0 kazandıkları Athletic Bilbao maçında 3 gol birden atmıştı.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son yılların en ilginç golü! Soldado... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.