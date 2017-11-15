F.Bahçe Eto'o'yu alıyor!

Fenerbahçeliler'in yüzünü unuttuğu Robin van Persie'nin tamamen gözden çıkarılması, sakatlık sonrası bir türlü eski formunu yakalayamayan Fernandao'nun durumu, Roberto Soldado ve Vincent Janssen'in beklentileri karşılayamaması Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi. Devre arasında ihtiyaç duyulan bölgelere transfer yapmayı planlayan sarı lacivertliler'in ilk hedefi ise forvet...

Geride kalan 11 maçta 2 gol atan Janssen dışında skora katkı sağlayan bir santrfor olmayışı, ileri uçtaki sıkıntıyı gözler önüne sererken, direkt 11'e adapte olabilecek, ligi tanıyan bir oyuncu arayan Kanarya, eski göz ağrısı Samuel Eto'yo almak için kolları sıvadı.

GELECEK YANITA GÖRE HAREKETE GEÇİLECEK

Sarı lacivertliler'in, sezon başında Fenerbahçe'ye gelmek isteyen fakat transferi son anda gerçekleşmeyen Kamerunlu oyuncu için devre arasında bir kez daha girişimde bulunacağı ifade edildi. Kanarya, Antalyaspor'la yarım sezon sözleşmesi kalan 36 yaşındaki forveti alarak hücum hattındaki sıkıntıyı çözmeyi hedeflerken, yaz transfer döneminde F.bahçe'ye gelmeyi çok isteyen Eto'o'nun vereceği yanıta göre yönetim Antalya ekibiyle temasa geçecek.

İlerleyen yaşına rağmen Antalyaspor formasıylagençlere taş çıkartan Kamerunlu futbolcunun taraftarı da heyecanlandıracağına inanan sarı lacivertliler, Kocaman'ın da tamanlamıyla onay vermesi halinde somut adımları atacak.

73 MAÇTA 57 GOLLÜK KATKI

Barcelona, Chelsea, Inter gibi devlerde forma giydikten sonra birçok kulübü gezen Samuel Eto'o, kırmızı beyazlılarda tam anlamıyla kendini buldu. Transferiyle tüm dünyanın dikkatini Antalya'ya çekmeyi başaran Kamerunlu oyuncu, 3. sezonunu geçirdiği Akdeniz ekibinde 73 maçta 43 kez rakip ağları salladı. 14 de asisti bulunan Eto'o, bu süreçte 57 gole direkt katkı sağladı. Öte yandan Eto'o yakaladığı bu istatistiklerle Antalyaspor tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı da başardı.