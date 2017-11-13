Tekmeci Evra’yı Fener’e yazdılar!

Hazirana kadar futboldan men edilen 36’lık sol bekin Kanarya’nın radarında olduğu iddia edildi

F.BAHÇE için şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Fransız basını, bir taraftara tekme attığı için UEFA'dan 30 Haziran 2018'e kadar men cezası alan Patrice Evra'nın yeni adresi arasında Türkiye'yi de gösterdi. Marsilya'nın sözleşmesini feshettiği 36 yaşındaki Fransız sol bekin yeni sezonda transfer olabileceği 3 takım arasında Los Angeles Galaxy ve Tigres ile birlikte Fenerbahçe de gösterildi. Monac o, ManU ve Juventus'ta da oynayan ve 81 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Evra'nın Eto'o, Nasri ve Valbuena gibi isimlerle Türkiye'de oynayabileceği belirtildi.



Evra, Avrupa Ligi'nde Marsilya-Guimaraes mücadelesinde kendi taraftarına tekme atmış ve UEFA'dan ceza almıştı. Marsilya da yıldız oyuncu ile yollarını ayırmıştı