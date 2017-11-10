Size söz hocam
Kaptan, istifadan vazgeçirilen hocasına tüm takım adına söz verdi: Birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz!
YEMEK DÜZENLEYECEK
Görüşmede tüm takım adına konuşan Volkan, zor günleri birlikte atlatacaklarını dile getirirken, taşın altına bundan sonra birlikte ellerini koyacaklarının garantisini verdi. Kaptan, "Bundan sonra takımla daha fazla ilgileneceğim. Milli maç arasında yemekler düzenleyip birlikteliğimizi güçlendireceğim. Her şey çok güzel olacak. Size söz veriyorum, birlikte ve kararlı adımlarla şampiyonluğa yürüyeceğiz" dedi.
Takım olmak budur / Mini yorum- Gürcan Bilgiç:
NE yazık ki böyle tavırlar veya duruş değişiklikleri hep işler kötü giderken oluyor. Volkan Demirel bu takımın sadece kaptanı değil aynı zamanda lideriydi. Daha önce olabilecekleri sezmeli, yeni transferlere de Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlatmalıydı. Takımda ciddi şekilde sorumluluk almaktan kaçan oyuncular var. Tepkilerden korkuyorlar. Takımın tecrübeli oyuncularının bu duyguyu kafalardan silmeleri gerekiyor. Sadece Volkan değil, Mehmet Topal, Skrtel ve Valbuena gibi oyuncular da sorumluluk alıp diğer oyuncuları motive etmeli. Takım olmak budur
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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