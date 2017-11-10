 Size söz hocam – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Size söz hocam

    Size söz hocam

    Kaptan, istifadan vazgeçirilen hocasına tüm takım adına söz verdi: Birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz!

    Fenerbahçe'de istifadan dönerek yeniden takımının başına geçen teknik direktör Aykut Kocaman'a, yönetimden sonra futbolcularından da tam destek geldi. Kaptan Volkan Demirel, Kocaman'ı önceki gün Samandıra'daki odasında ziyaret etti. Tecrübeli futbolcu, birlikte tüm sorunların üstesinden geleceklerini hocasına söylerken, şampiyonluk vurgusu yaptı.

    YEMEK DÜZENLEYECEK
    Görüşmede tüm takım adına konuşan Volkan, zor günleri birlikte atlatacaklarını dile getirirken, taşın altına bundan sonra birlikte ellerini koyacaklarının garantisini verdi. Kaptan, "Bundan sonra takımla daha fazla ilgileneceğim. Milli maç arasında yemekler düzenleyip birlikteliğimizi güçlendireceğim. Her şey çok güzel olacak. Size söz veriyorum, birlikte ve kararlı adımlarla şampiyonluğa yürüyeceğiz" dedi.

    Takım olmak budur / Mini yorum- Gürcan Bilgiç:
    NE yazık ki böyle tavırlar veya duruş değişiklikleri hep işler kötü giderken oluyor. bu takımın sadece kaptanı değil aynı zamanda lideriydi. Daha önce olabilecekleri sezmeli, yeni transferlere de Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlatmalıydı. Takımda ciddi şekilde sorumluluk almaktan kaçan oyuncular var. Tepkilerden korkuyorlar. Takımın tecrübeli oyuncularının bu duyguyu kafalardan silmeleri gerekiyor. Sadece Volkan değil, Mehmet Topal, Skrtel ve Valbuena gibi oyuncular da sorumluluk alıp diğer oyuncuları motive etmeli. Takım olmak budur

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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