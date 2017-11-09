İnanmayan gitsin
Aykut Kocaman, takımı silkelemek için yapacağı konuşmayı hazırladı: İstifanın eşiğinden dönen tecrübeli çalıştırıcının ilk idmanda oyuncularıyla konuşmaması dikkat çekmişti. Kocaman, Milli Takımlara giden ve sakat futbolcuların takıma katılmasını bekliyor. Aykut Kocaman, tüm takım bir araya gelince sarsıcı bir konuşma yapacak. Deneyimli hocanın “Ligde kredimiz kalmadı. Eğer şampiyonluğa inanmayan biri varsa gitsin” diyeceği öğrenildi
TÜM TAŞLAR DÖKÜLECEK
Aykut Kocaman'ın oyuncularına tatlı-sert bir konuşma yapması bekleniyor. İçeriğinde ise şampiyonluk yarışından hala kopmadıkları güçlü şekilde vurgulanacak. Kocaman'ın tüm takımı uyaracağı ve "Artık kredimiz kalmadı. Bundan sonra hata lüksümüz yok. Daha fazla puan kaybetmemeliyiz. Tüm maçlarımızı kazanarak devam etmeliyiz. Hala oynanacak 23 maç var. Şampiyonluk şansımız sürüyor. Eğer buna inanmayan varsa şimdi gitsin" sözleriyle net bir konuşma yapacağı belirtildi. Kocaman'ın çözüm için futbolcuları da dinleyeceği kaydedildi.
Emre BOL
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:26
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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