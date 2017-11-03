 Yıldırım 65 yaşında – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yıldırım 65 yaşında

    Yıldırım 65 yaşında
    SARI-lacivertli kulüp, dün 65'inci yaşına basan başkan 'ın doğum gününü kutladı. Resmi siteden paylaşılan mesajda, "Başkanımız sayın Aziz Yıldırım'ın doğum gününü en içten dileklerimizle kutlar, sevdikleriyle birlikte bir ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz" ifadelerine yer verildi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldırım 65 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.