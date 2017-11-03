 Para ve ‘bloke’ cezası – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Para ve ‘bloke’ cezası

    Para ve ‘bloke’ cezası
    PFDK, Kayseri maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı F.Bahçe'ye 100 bin TL ceza kesti. Ayrıca okul açık tribün üst C,D,E,F ve okul açık tribün alt K,L,M,N bloka giriş yapan seyircilerin kartları bir maçlığına bloke edildi. Saha olaylarına da 15 bin lira ceza uygulandı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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