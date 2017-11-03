Josef & Topal’la az yedi, çok attı
Fener'i yenmeye oynayacağız
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısında 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Futbolcu kardeşlerimiz bu maçta her şeylerini ortaya koyacaktır. Sahamızdaki son iki karşılaşmamızı kazandık. Fenerbahçe maçına da iyi konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:23
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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