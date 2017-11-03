 Josef & Topal’la az yedi, çok attı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
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    Josef & Topal’la az yedi, çok attı

    Josef & Topal’la az yedi, çok attı
    Aykut Kocaman, "Bir arada oynamaları orta sahayı hantallaştırıyor" eleştirilerinin yapıldığı Josef-Mehmet Topal ikilisini Göztepe ve Trabzon maçlarından sonra bozdu. Bozdu bozmasına da ne kazandı? Rakamlara göre geriye bile gitti. Kanarya, bu ikilinin geçen sezon ilk 10 haftanın 8'inde birlikte oynadığı maçlarda 6 gol yemiş, 18 gol atmıştı. Bu sezon ise ilk 10 maçta Josef-Topal sadece 2 maçta partner oldu; F.Bahçe bu ikilinin bozulduğu 8 karşılaşmada 11 gol yedi, 15 gol atabildi.

    Fener'i yenmeye oynayacağız
    Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısında 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Futbolcu kardeşlerimiz bu maçta her şeylerini ortaya koyacaktır. Sahamızdaki son iki karşılaşmamızı kazandık. Fenerbahçe maçına da iyi konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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