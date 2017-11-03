 Hocaya inanıyoruz – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Hocaya inanıyoruz

    Hocaya inanıyoruz
    Fenerbahçe Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Metin Doğan, teknik direktör Aykut Kocaman'a güvendiklerini söyledi. Doğan yaptığı açıklamada, "Aykut hoca süreç vermişti. Bu süreç içinde doğru gidiyor ama bazı şanssızlıklar, etkenler yakamızı bırakmıyor. Hocamıza inanıyoruz. Camiamız ve taraftarımız kenetlenerek kupada ve ligde istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Hocamızla hiçbir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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