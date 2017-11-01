Son 5 yılın en kötüsü
10 haftada 16 puan toplayan Kanarya en kötü başlangıçlarından birini yaptı Savunma performansı da yerlerde
2 GOL ORTALAMASI
Kanarya, savunmada da ciddi problemler yaşıyor. Sarı-lacivertliler iç sahada 5 maçta 10 gol yedi. Ülker Stadı'nda ortalama 2 gol yiyen Fenerbahçe kalesinde toplamda 15 gol gördü. F.Bahçe bu sezon sadece Galatasaray deplasmanında gol yemedi, diğer 9 maçta kalesini kapatamadı.
2 sene sonra bir ilki yaşadı
F.Bahçe'de evinde 2 farklı öne geçtikten sonra puan kaybettiği Kayserispor maçının üzüntüsü hakim. Sarılacivertliler son olarak 4 Ekim 2015'te Akhisar'a karşı 2-0 öne geçtikten sonra yakalanmıştı. 2 yıl sonra Kayseri'ye karşı 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3'lük beraberlikle yıkıldı.
İLK 10 HAFTA PERFORMANSLARI
SEZON G B M A Y P
2017-18 4 4 2 20 15 16
2016-17 5 3 2 21 10 18
2015-16 6 3 1 15 9 21
2014-15 6 2 2 14 10 20
2013-14 8 1 1 24 11 25
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
Son 5 yılın en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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