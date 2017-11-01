Son 5 yılın en kötüsü

10 haftada 16 puan toplayan Kanarya en kötü başlangıçlarından birini yaptı Savunma performansı da yerlerde

Süper Lig'de haftayı 3-3'lük Kayserispor beraberliğiyle kapatan sarı-lacivertlilerin keyfi yok. Geride kalan 10 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe son 5 sezonun en kötü performansını gösterdi. Kanarya en son yine Kocaman yönetiminde 2012- 13 sezonunda ilk 10 haftada 16 puan toplayarak kötü bir grafik çizmişti.



2 GOL ORTALAMASI

Kanarya, savunmada da ciddi problemler yaşıyor. Sarı-lacivertliler iç sahada 5 maçta 10 gol yedi. Ülker Stadı'nda ortalama 2 gol yiyen Fenerbahçe kalesinde toplamda 15 gol gördü. F.Bahçe bu sezon sadece Galatasaray deplasmanında gol yemedi, diğer 9 maçta kalesini kapatamadı.



2 sene sonra bir ilki yaşadı

F.Bahçe'de evinde 2 farklı öne geçtikten sonra puan kaybettiği Kayserispor maçının üzüntüsü hakim. Sarılacivertliler son olarak 4 Ekim 2015'te Akhisar'a karşı 2-0 öne geçtikten sonra yakalanmıştı. 2 yıl sonra Kayseri'ye karşı 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3'lük beraberlikle yıkıldı.



İLK 10 HAFTA PERFORMANSLARI



SEZON G B M A Y P

2017-18 4 4 2 20 15 16

2016-17 5 3 2 21 10 18

2015-16 6 3 1 15 9 21

2014-15 6 2 2 14 10 20

2013-14 8 1 1 24 11 25