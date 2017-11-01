 Futbolculardan Kocaman eleştiri – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Futbolculardan Kocaman eleştiri

    Futbolculardan Kocaman eleştiri

    Galatasaray’ın yenildiği haftada Kayseri karşısında 90+5’te kaybedilen iki puan, Fenerbahçe camiasında yıkıma yol açtı. Teknik direktör ise kendini hedef tahtasında buldu

    Fenerbahçe taraftarı, Valbuena'yı son 5 lig maçında oyundan çıkarması nedeniyle teknik direktör 'a tepkili. Tecrübeli çalıştırıcının "Belki daha erken oyundan almalıydım" sözleri ise eleştirilerin dozunu artırdı. Asıl iddia ise bazı futbolcuların, Kocaman'dan şikayetlerinin bulunduğu yolunda. Aykut hocanın Samandıra mesailerinde kendileriyle iş dışında fazla konuşmadığı ve bunun takımı olumsuz etkilediği ileri sürülüyor.

    Antrenman metodu farklı geliyor
    Tecrübeli teknik adamın takım yemeklerine katılmamasının futbolcu kanadında eleştirilere yol açtığı gelen haberler arasında. Başka bir nokta Aykut Kocaman'ın antrenman metotlarının özellikle yeni transferlere farklı gelmesi. Birçok futbolcu, Kocaman'ın idmanlarının kendilerini fiziksel olarak iyi duruma getirdiğini ifade ediyor. Ancak bazı isimlerin 2 saatlik antrenmanlarda taktik çalışmalara çok az zaman ayrıldığı yönünde rahatsızlıklarının bulunduğu belirtiliyor.

    (Sabah)
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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