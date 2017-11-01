Comolli, Koç’un locasında

F.BAHÇE'de başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç'un, seçilmesi halinde futbol direktörü olarak Damien Comolli'yi göreve getireceği iddia edildi. Arsenal, Liverpool, Tottenham ve St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan ve scout ekibinde yer alan 49 yaşındaki Fransı futbol adamı, Ali Koç'un locasında Kayseri maçını izledi.