 Comolli, Koç’un locasında – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Comolli, Koç’un locasında

    Comolli, Koç’un locasında
    F.BAHÇE'de başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç'un, seçilmesi halinde futbol direktörü olarak Damien Comolli'yi göreve getireceği iddia edildi. Arsenal, Liverpool, Tottenham ve St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan ve scout ekibinde yer alan 49 yaşındaki Fransı futbol adamı, Ali Koç'un locasında Kayseri maçını izledi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Comolli, Koç’un locasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.