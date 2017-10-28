İngilizler peşinde

Haberi, Premier Lig ekibiyle iyi ilişkileri olan Hikmet Karaman verdi. Tecrübeli hoca Fotomaç’a yaptığı açıklamada, “Crystal Palace’ın başkanı ve teknik direktörü ile konuştum. Bana Ozan’ı birçok kez izlettiklerini ve F.Bahçe’ye teklif sunacaklarını söylediler” açıklamasını yaptı

FENERBAHÇE'de son dönemde yükselişe geçen Ozan Tufan, Avrupa'da birçok kulübün yakın takibinde. Bunlardan biri de Crystal Palace... Premier Lig ekibinin Ozan'ı birçok maçta scout'lara izlettiği, hakkında olumlu raporlar hazırlanan milli futbolcu için sarı- lacivertli kulüp ile resmi temas başlatacağı ortaya çıktı.



İKİSİYLE DE YAKIN DOST

Bu net bilgiyi teknik direktör Hikmet Karaman verdi. İngiliz kulüpleriyle iyi ilişkileri olan, tecrübeli çalıştırıcı, Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ve teknik direktörü Roy Hodgson ile de yakın dost. Şu an İngiltere'de olan ve bu kulübe bir ziyarette bulunan Karaman; Parish ve Hodgson'la sohbetlerinde Ozan Tufan konusunun da gündeme geldiğini aktardı.



TEKLİF HAZIRLIYORLAR

Fotomaç 'a konuşan Karaman, "Gerek başkan Steve Parish, gerek Roy Hodgson, Ozan Tufan'a olan ilgilerini bana uzun uzun anlattılar. Ozan'ı milli maçlar da dahil birçok maçta izletmişler. İngilizlerin çok beğendiği bir futbolcu. Ozan'ı transfer etmek için bir teklif hazırlayıp Fenerbahçe Kulübü'ne sunacaklar" açıklamasını yaptı.



LİGDE 3 PUANLA SONUNCU

9 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 8 kez yenilen Crystal Palace, 20 takımlı Premier Lig'de 3 puanla sonuncu sırada. İngiliz ekibi tek galibiyetini 8. hafta maçında evinde son şampiyon Chelsea'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti. Roy Hodgson'un çalıştırdığı ekip, ligde Chelsea'den başka hiçbir takıma gol atamazken, 19 gol yedi



MECİT COŞKUN