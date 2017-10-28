İngilizler peşinde
Haberi, Premier Lig ekibiyle iyi ilişkileri olan Hikmet Karaman verdi. Tecrübeli hoca Fotomaç’a yaptığı açıklamada, “Crystal Palace’ın başkanı ve teknik direktörü ile konuştum. Bana Ozan’ı birçok kez izlettiklerini ve F.Bahçe’ye teklif sunacaklarını söylediler” açıklamasını yaptı
İKİSİYLE DE YAKIN DOST
Bu net bilgiyi teknik direktör Hikmet Karaman verdi. İngiliz kulüpleriyle iyi ilişkileri olan, tecrübeli çalıştırıcı, Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ve teknik direktörü Roy Hodgson ile de yakın dost. Şu an İngiltere'de olan ve bu kulübe bir ziyarette bulunan Karaman; Parish ve Hodgson'la sohbetlerinde Ozan Tufan konusunun da gündeme geldiğini aktardı.
TEKLİF HAZIRLIYORLAR
Fotomaç 'a konuşan Karaman, "Gerek başkan Steve Parish, gerek Roy Hodgson, Ozan Tufan'a olan ilgilerini bana uzun uzun anlattılar. Ozan'ı milli maçlar da dahil birçok maçta izletmişler. İngilizlerin çok beğendiği bir futbolcu. Ozan'ı transfer etmek için bir teklif hazırlayıp Fenerbahçe Kulübü'ne sunacaklar" açıklamasını yaptı.
LİGDE 3 PUANLA SONUNCU
9 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 8 kez yenilen Crystal Palace, 20 takımlı Premier Lig'de 3 puanla sonuncu sırada. İngiliz ekibi tek galibiyetini 8. hafta maçında evinde son şampiyon Chelsea'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti. Roy Hodgson'un çalıştırdığı ekip, ligde Chelsea'den başka hiçbir takıma gol atamazken, 19 gol yedi
MECİT COŞKUN
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
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Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
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Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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