Fener'e gelmedi bunalıma girdi

Ben Arfa Fener’e gelmedi PSG’de kadro dışı kaldı. Yıldız futbolcu psikolojik olarak dibe vurdu

Transfer döneminde Fenerbahçe ile ismi anılan PSG'nin Fransız yıldızı Hatem Ben Arfa'nın en yakın arkadaşlarından biri olan Sylvian Idanger, yıldız futbolcunun mental ve fizyolojik durumunun diplerde olduğunu belirterek, "Onun ruh sağlığı açısından endişeleniyorum" dedi.



Yapılanları içine sindiremedi

Idanger "Takımını çok seviyordu ve kendini buraya ait hissediyordu. Ancak onu zorla kulüpten dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Ben Arfa, duygusal bir insan ve kendine yapılanları hak etmediğini düşünüyor" diye konuştu.



Fener onun için çok uğraştı!

Fenerbahçe çok uzun süredir ilgilendiği Ben Arfa'ya geçtiğimiz tranfser döneminde de birçok kez teklifte bulunmuş ancak Tunus asıllı Fransız futbolcu, her seferinde bu teklifleri yanıtsız bırakmıştı.