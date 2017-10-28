Fener'e gelmedi bunalıma girdi
Ben Arfa Fener’e gelmedi PSG’de kadro dışı kaldı. Yıldız futbolcu psikolojik olarak dibe vurdu
Yapılanları içine sindiremedi
Idanger "Takımını çok seviyordu ve kendini buraya ait hissediyordu. Ancak onu zorla kulüpten dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Ben Arfa, duygusal bir insan ve kendine yapılanları hak etmediğini düşünüyor" diye konuştu.
Fener onun için çok uğraştı!
Fenerbahçe çok uzun süredir ilgilendiği Ben Arfa'ya geçtiğimiz tranfser döneminde de birçok kez teklifte bulunmuş ancak Tunus asıllı Fransız futbolcu, her seferinde bu teklifleri yanıtsız bırakmıştı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
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Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
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ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
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Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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