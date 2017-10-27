 Ozan’a özel görev – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ozan’a özel görev

    Ozan’a özel görev
    Kayserispor'un karşılarında 'kapalı oyun' tercih edeceğini hesaplayan Aykut Kocaman, rakiplerine karşı farklı taktik stratejiler geliştiriyor. Hücum sırasında daha fazla oyuncuyu rakip ceza sahasına sokmanın planları yapan Fenerbahçe'nin hocası, 'a da bu karşılaşmada özel görevler yükleyecek. Futbolcusundan daha çok rakip ceza sahasına girerek hücumu zenginleştirmesini isteyen Kocaman, savunma oyuncularına da takımı daha ileri taşımaları konusunda talimatlar veriyor.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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