Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı Giuliano, ülkesinde Lance'ye verdiği röportajda Türkiye'ye gelişi ve Aykut Kocaman hakkında düşüncelerini aktardı.
Şampiyonluk için rakiplerinden Beşiktaş'ın performansını da değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyor. Ne var ki aynı iyi futbolu Süper Lig'de sergilemek konusunda sıkıntı yaşıyor. Önceliklerini Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir turnuvaya vermiş durumdalar. Bana göre geçen yıl ligde mutlu sona ulaştıkları için, Avrupa'ya verdikleri önemi lige vermiyorlar. Bu da bence gayet normal. Türkiye'de futbol seyircisi baya fanatik. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında herkes maçları izliyor" diye konuştu.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:06
-
Caner'e soruşturma
Toplam 17
Yorum
Adam Ya geçin bunları. Fb li volkan Demirel küfür etti gi zaman herşey normal. Ama bjk kesen biri ettiği zaman. Soruşturma.
-
Tosic ve Talisca ifade verdi
Toplam 14
Yorum
kartal Beşiktaşın üzerine 4 koldan yüklenen türk milletini onurlandırmak için şampiyonlar liginde ter döküyo takımımız. Adelet sadece Beşiktaşa var
-
Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor
Toplam 31
Yorum
Gslı Hesap kitap hep size yapılıyor..Takım 3-0 önde 2.yarı adamı oyundan alayım demiyor hoca.Sonra bana ırkçılık yaptı diyor yürü git ordan..
Guiliano'dan Beşiktaş yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.