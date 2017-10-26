Guiliano'dan Beşiktaş yorumu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı Giuliano, ülkesinde Lance'ye verdiği röportajda Türkiye'ye gelişi ve Aykut Kocaman hakkında düşüncelerini aktardı.

Guiliano, "Ne zaman yaşadığınız ülkeyi değiştirseniz bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duyarsınız. Ancak tanrıya şükür ki benimkisi gayet iyi gitti. Şu an bana yardımcı olan bir şehirde yaşıyorum. Takımda bir çok yabancı futbolcu var. Bu durum benim iletişim konusunda işimi kolaylaştırıyor. Teknik direktörümüz bana güven aşılıyor ve oyunumu cesurca sergilemem konusunda bana yardımcı oluyor. Tüm bunlar uyum sürecimi hızlandıran gelişmeler. Bu durum meyvelerini iyi performans ve gollerle vermeye başladı. Kanımca bu daha da artacak. Bu sezon burada çok başarılı olacağım" dedi.



Şampiyonluk için rakiplerinden Beşiktaş'ın performansını da değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyor. Ne var ki aynı iyi futbolu Süper Lig'de sergilemek konusunda sıkıntı yaşıyor. Önceliklerini Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir turnuvaya vermiş durumdalar. Bana göre geçen yıl ligde mutlu sona ulaştıkları için, Avrupa'ya verdikleri önemi lige vermiyorlar. Bu da bence gayet normal. Türkiye'de futbol seyircisi baya fanatik. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında herkes maçları izliyor" diye konuştu.