Asamoah bombası
Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda serbest kalcak olan Kwadwo Asamoah’a teklif götürme kararı aldı...
Ocak'ta temas sağlanacak
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ganalı yıldızla ilgili bir değerlendirme yapan Sarı-Lacivertli yönetim teklif kararı aldı. Yönetim, Ocak'ta Asamoah ve menajeri ile temaslara start verecek.
Çok istedi ama gelemedi
Bu sezonun başında Galatasaray ile anlaşan yıldız futbolcu, Juventus'un kendisini bırakmaması nedeniyle takımda kalmıştı. Fakat Asamoah yeni sezon için Sarı-Kırmızılılar'a söz de vermişti.
G.Saray cephesi çok rahat
F.Bahçe mali açıdan daha iyi bir teklif yaparak Asamoah'ı ikna edeceğini düşünüyor. Galatasaray cephesinin ise çok rahat olduğu ve "Asamoah sadece bize gelir" dediği belirtiliyor.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:30
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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