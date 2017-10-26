Anelka'nın ayak izlerine basıyor
Transferin son gününde Kanarya’ya katılan Janssen’in arkasından İngiliz basını tatsız ifadeler kullanmıştı. 23 yaşındaki forvet, eski F.Bahçeli gibi kendini yeniden ispatlamak istiyor
İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
Fenerbahçeli yöneticilerin kendisine gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür eden Janssen de teklifi düşünmeden kabul etmişti. Hollandalı futbolcu, Van Persie, Soldado ve Fernandao gibi kariyerli rakipleri olmasına rağmen müthiş hırsıyla formayı kaptı. Janssen'in de "F.Bahçe'de başarılı olacağım ve benimle alay eden İngiliz medyasına gollerimle cevap vereceğim" dediği öğrenildi. Kanarya'nın bu sezon rakip ağları sarsan tek forveti olan Janssen'in çalışma temposu teknik direktör Aykut Kocaman'ı da çok memnun ediyor. Sarı-lacivertli takımın teknik heyeti Janssen'in antrenman hırsını 'şaşırtırıcı derecede' sözleriyle tanımlarken "Süper Lig'de oynuyor ama 3 günde bir maça çıkan Premier Lig takımlarında forma giyiyormuş gibi sert idmanlar yapıyor" diyerek 23 yaşındaki futbolcuyu övüyor.
MİLLİ TAKIMA DAVET ALDI
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Vincent Janssen, Hollanda Milli Takımına çağırıldı. 23 yaşındaki yıldızın haricinde Beşiktaş forması giyen Ryan Babel ile Jeremain Lens ve Başakşehir'de oynayan Eljero Elia da davet aldı.
ANELKA BİTİKTİ
Dünya yıldızı Nicolas Anelka, F.Bahçe'ye gelmeden önce PSG, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, M.City görmüş kariyerinde dibe vurmak üzereydi. Kanarya'da kendini bulduktan sonra Bolton'a oradan da Chelsea'ye geçti. Kariyerinin sonuna doğru İtalyan devi Juventus'a dahi transfer oldu.
Emre BOL
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:32
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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