Anelka'nın ayak izlerine basıyor

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NELKA

Sarı-lacivertlilerinyaz transfer döneminin son gününde renklerine bağladığıkısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Güçlü fiziğiyle formayı kapan Hollandalı futbolcunun transferi sırasında yaşanan ilginç bir hikaye de ortaya çıktı. Janssen'inile transfer görüşmelerini yaptığı sırada İngiliz Gazeteleri "Tottenham, kabustan kurtuluyor" manşetleri atmıştı. Bu sözlerih haksız olduğunu düşünen Janssen'in canı sıkılırken, sarı-lacivertli yöneticiler ise genç yıldızı "Anelka da bize gelirken iyi durumda değildi. İngiltere'de ona 'asık suratlı' lakabı takılmıştı. Bizdeki performansıyla yine Premier Lig'e döndü. Önce'a sonra da dünya devi'ye gitti. Sen de bunu yapabilirsin" dediler.Fenerbahçeli yöneticilerin kendisine gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür edende teklifi düşünmeden kabul etmişti. Hollandalı futbolcu, Van Persie, Soldado ve Fernandao gibi kariyerli rakipleri olmasına rağmen müthiş hırsıyla formayı kaptı. Janssen'in de "F.Bahçe'de başarılı olacağım ve benimle alay eden İngiliz medyasına gollerimle cevap vereceğim" dediği öğrenildi. Kanarya'nın bu sezon rakip ağları sarsan tek forveti olan Janssen'in çalışma temposu teknik direktör'ı da çok memnun ediyor. Sarı-lacivertli takımın teknik heyeti Janssen'in antrenman hırsını 'şaşırtırıcı derecede' sözleriyle tanımlarken "Süper Lig'de oynuyor ama 3 günde bir maça çıkan Premier Lig takımlarında forma giyiyormuş gibi sert idmanlar yapıyor" diyerek 23 yaşındaki futbolcuyu övüyor.Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Vincent Janssen, Hollanda Milli Takımına çağırıldı. 23 yaşındaki yıldızın haricinde Beşiktaş forması giyen Ryan Babel ile Jeremain Lens ve Başakşehir'de oynayan Eljero Elia da davet aldı.Dünya yıldızı Nicolas Anelka, F.Bahçe'ye gelmeden önce PSG, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, M.City görmüş kariyerinde dibe vurmak üzereydi. Kanarya'da kendini bulduktan sonra Bolton'a oradan da Chelsea'ye geçti. Kariyerinin sonuna doğru İtalyan devi Juventus'a dahi transfer oldu.