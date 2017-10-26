 Anelka'nın ayak izlerine basıyor – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Anelka'nın ayak izlerine basıyor

    Anelka'nın ayak izlerine basıyor

    Transferin son gününde Kanarya’ya katılan Janssen’in arkasından İngiliz basını tatsız ifadeler kullanmıştı. 23 yaşındaki forvet, eski F.Bahçeli gibi kendini yeniden ispatlamak istiyor

    Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminin son gününde renklerine bağladığı Vincent Janssen kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Güçlü fiziğiyle formayı kapan Hollandalı futbolcunun transferi sırasında yaşanan ilginç bir hikaye de ortaya çıktı. Janssen'in Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini yaptığı sırada İngiliz Gazeteleri "Tottenham, kabustan kurtuluyor" manşetleri atmıştı. Bu sözlerih haksız olduğunu düşünen Janssen'in canı sıkılırken, sarı-lacivertli yöneticiler ise genç yıldızı "Anelka da bize gelirken iyi durumda değildi. İngiltere'de ona 'asık suratlı' lakabı takılmıştı. Bizdeki performansıyla yine Premier Lig'e döndü. Önce Bolton'a sonra da dünya devi Chelsea'ye gitti. Sen de bunu yapabilirsin" dediler.

    İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
    Fenerbahçeli yöneticilerin kendisine gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür eden Janssen de teklifi düşünmeden kabul etmişti. Hollandalı futbolcu, Van Persie, Soldado ve Fernandao gibi kariyerli rakipleri olmasına rağmen müthiş hırsıyla formayı kaptı. Janssen'in de "F.Bahçe'de başarılı olacağım ve benimle alay eden İngiliz medyasına gollerimle cevap vereceğim" dediği öğrenildi. Kanarya'nın bu sezon rakip ağları sarsan tek forveti olan Janssen'in çalışma temposu teknik direktör Aykut Kocaman'ı da çok memnun ediyor. Sarı-lacivertli takımın teknik heyeti Janssen'in antrenman hırsını 'şaşırtırıcı derecede' sözleriyle tanımlarken "Süper Lig'de oynuyor ama 3 günde bir maça çıkan Premier Lig takımlarında forma giyiyormuş gibi sert idmanlar yapıyor" diyerek 23 yaşındaki futbolcuyu övüyor.

    MİLLİ TAKIMA DAVET ALDI
    Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Vincent Janssen, Hollanda Milli Takımına çağırıldı. 23 yaşındaki yıldızın haricinde Beşiktaş forması giyen Ryan Babel ile Jeremain Lens ve Başakşehir'de oynayan Eljero Elia da davet aldı.

    ANELKA BİTİKTİ
    Dünya yıldızı Nicolas Anelka, F.Bahçe'ye gelmeden önce PSG, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, M.City görmüş kariyerinde dibe vurmak üzereydi. Kanarya'da kendini bulduktan sonra Bolton'a oradan da Chelsea'ye geçti. Kariyerinin sonuna doğru İtalyan devi Juventus'a dahi transfer oldu.

    Emre BOL
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:32
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