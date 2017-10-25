 Makaay’dan Janssen’e salvo! – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Makaay’dan Janssen’e salvo!

    Makaay’dan Janssen’e salvo!
    Hollandalı eski forvet Roy Makaay, Vincent Janssen için flaş sözler kullandı. Hollanda Milli Takımı'nın başarısızlığı hakkında konuşan Makaay, futbolcuların kalitesinden şüphe duyduğunu belirtirken Janssen'e de yüklendi: "Tottenham'da hiç oynayamadı. Ardından Fenerbahçe'ye gitti ama yine etkili olamıyor. Milli Takım'da oynamak için hazır değil."
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:06
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