Makaay’dan Janssen’e salvo!

Hollandalı eski forvet Roy Makaay, Vincent Janssen için flaş sözler kullandı. Hollanda Milli Takımı'nın başarısızlığı hakkında konuşan Makaay, futbolcuların kalitesinden şüphe duyduğunu belirtirken Janssen'e de yüklendi: "Tottenham'da hiç oynayamadı. Ardından Fenerbahçe'ye gitti ama yine etkili olamıyor. Milli Takım'da oynamak için hazır değil."