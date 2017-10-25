 Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler... – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...

    Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...

    “Sakatlanan yerden kalkmadı. Bitsin diye dua ettiler. Beraberliğe sevinen tarafı görmek için maçın son 10 dakikasını izlemek yeterli. Biz 10 kişi kalan takımı yenemeyip farkı 5’e indiremediğimiz için üzgünüz”

    Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray deplasmanında 'bir puana sevindikleri' iddialarına tepki gösterdi. Josef, "Maçta kimin beraberliğe sevindiğini görmek için son 10 dakikayı izlemeniz yeterli. Sakatlanan yerden kalkmadı. Maçın bitmesi için dua ettiler. Üzülen bizdik" dedi.

    10 KİŞİYE KARŞI TEHLİKELİ OLAMADIK
    Sekiz puan gerideyken, farkı korudukları için sevinmelerinin zaten mümkün olmadığını belirten Souza "Maçla ilgili olumsuz olarak değerlendireceğimiz tek şey, rakip 10 kişi kaldıktan sonra tehlike oluşturamadık. Bunu yapabilseydik, farkı 5'e indirecektik. Ancak bu fırsatı değerlendiremedik" diye konuştu.

    Sabah

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:33
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