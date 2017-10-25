Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...

Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray deplasmanında 'bir puana sevindikleri' iddialarına tepki gösterdi. Josef, "Maçta kimin beraberliğe sevindiğini görmek için son 10 dakikayı izlemeniz yeterli. Sakatlanan yerden kalkmadı. Maçın bitmesi için dua ettiler. Üzülen bizdik" dedi.



10 KİŞİYE KARŞI TEHLİKELİ OLAMADIK

Sekiz puan gerideyken, farkı korudukları için sevinmelerinin zaten mümkün olmadığını belirten Souza "Maçla ilgili olumsuz olarak değerlendireceğimiz tek şey, rakip 10 kişi kaldıktan sonra tehlike oluşturamadık. Bunu yapabilseydik, farkı 5'e indirecektik. Ancak bu fırsatı değerlendiremedik" diye konuştu.

Sabah