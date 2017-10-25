Aziz Yıldırım'a 1 yıla kadar hapis istemi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, Yıldırım hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
FenerbahçeYakındoğu Üniversitesi ile oynanan bayan basketbol maçında kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianamede, Yıldırım'a karşılık veren Işık Eyigüngör hakkında da, "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan da 9 aya kadar hapis cezası istendi.
Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Spor Kulüpleri arasında oynanan basketbol maçında iki kulübün başkanları arasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede her iki kulübün başkanları hakkında ceza istendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianmede, Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda rakip kulübün Başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu belirtildi. İddianamede, Işık Eyigüngör'ün de karşılık verdiği ancak fiili müdahalede bulunamadığı anlatıldı.
YILDIRIM İÇİN 1 YIL, EYİGÜNGÖR İÇİN DE 9 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ
Şüphelilerin dosyasının uzlaştırma kapsamında bulunması dolayısı ile Uzlaştırma Bürosu'n gönderildiği, ancak tarafların uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör'ün de, "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, yargılama sonucu şüpheliler hakkında hüküm kurulması durumunda, her iki şüphelinin de 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi kapsamında seyirden men edilmesi talep edildi.
NE OLMUŞTU ?
Bu yıl 7 Mayıs tarihinde oynanan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde iki tarafın başkanları arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı.Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:59
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Koşmak zorundayız
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Yorum
sami ne oldu adama mikrofonlara yapisti, eufa'dan elenince polis bile arasa bulamiyordu simdi ise milleri arayip gelin benimle konusun diyor
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 38
Yorum
no1 bunu sen mi sölüyosun ? fb li :D genişliği siz daha iyi bilirisiniz :D nede olsa caner de eski fb li demi :D
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Lens topun ağzında
Toplam 27
Yorum
Q7 Şu adamı Quaresma ile kıyaslayanlar oldu bu ülkede inanılır gibi değil işte bu kadar cahil bir futbolsever kitlemiz var. Gerçekten şaka gibi
Aziz Yıldırım'a 1 yıla kadar hapis istemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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