 Kayserispor maçı biletleri satışta – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    maçı biletleri satışta

    Kayserispor maçı biletleri satışta

    Süper Lig'in 10. haftasında ile 'un karşı karşıya geleceği maçın biletleri satışa çıktı.

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 10. haftasında Fenerbahçemiz ile arasında 30 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletlerinin satışına başlandı.

    24.10.2017 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 2 bilet)

    25.10.2017 tarihinde Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (2 Adet bilet)

    26.10.2017 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.

    Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.

    Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

    MİSAFİR TRİBÜNÜ :54,00 TL

    OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ :54,00 TL

    FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :109,00 TL

    FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :130,00 TL

    FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :194,50 TL

    FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :216,00 TL

    FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :248,00 TL

    MARATON ALT E BLOK :297,00 TL

    FENERIUM ALT E BLOK :324,00 TL

    1907 TRİBÜNÜ :430,00 TL

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:40
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