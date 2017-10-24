Josef'ten G.Saraylıları kızdıracak paylaşım

İşte Josef De Souza'nın yaptığı paylaşım;"Sizleri içten bir şekilde tebrik ediyorum Fenerbahçe taraftarları. Dün akşam bizim en iyi oyuncumuz oldunuz. Sayınız az olmasına rağmen sesiniz daha çok çıktı, Galatasaray stadında çok güzel bir ortam oluşturdunuz. Siz bu kulübün enerji kaynağı, gücüsünüz. Bu nedenle bizi bu şekilde desteklemeye devam edin, size çok ihtiyacımız var."