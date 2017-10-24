Josef'ten G.Saraylıları kızdıracak paylaşım
Fenerbahçeli Josef De Souza dün oynanan derbi maçı sonrası Galatasaraylı taraftarları kızdıracak bir paylaşım yaptı.
"Sizleri içten bir şekilde tebrik ediyorum Fenerbahçe taraftarları. Dün akşam bizim en iyi oyuncumuz oldunuz. Sayınız az olmasına rağmen sesiniz daha çok çıktı, Galatasaray stadında çok güzel bir ortam oluşturdunuz. Siz bu kulübün enerji kaynağı, gücüsünüz. Bu nedenle bizi bu şekilde desteklemeye devam edin, size çok ihtiyacımız var."
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 06:29
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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